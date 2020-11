La ministra De Micheli propone di aprire le scuole nel fine settimana (Di venerdì 27 novembre 2020) Dopo che i governatori regionali hanno chiesto di aspettare e riaprire le scuole superiori a gennaio, la ministra dei Trasporti Paola De Micheli dice a Repubblica che si tornerà sui banchi solo quando ci saranno le condizioni. E le condizioni riguardano anche l’organizzazione di treni, metro e bus che prenderanno studenti e pendolari insieme. «Nessuno mi ha portato uno studio che dimostri che i trasporti sono la principale ragione della crescita della curva», ribadisce ancora una volta la ministra. «Ho sentito troppi scienziati parlare a braccio, in questo periodo. Poiché la politica, però, non si muove solo per scienza esatta, ma anche per rassicurare i cittadini, vi dico che le Regioni hanno messo a disposizione quasi diecimila bus aggiuntivi in tutto il Paese con le risorse assegnate dal governo. ... Leggi su linkiesta (Di venerdì 27 novembre 2020) Dopo che i governatori regionali hanno chiesto di aspettare e rilesuperiori a gennaio, ladei Trasporti Paola Dedice a Repubblica che si tornerà sui banchi solo quando ci saranno le condizioni. E le condizioni riguardano anche l’organizzazione di treni, metro e bus che prenderanno studenti e pendolari insieme. «Nessuno mi ha portato uno studio che dimostri che i trasporti sono la principale ragione della crescita della curva», ribadisce ancora una volta la. «Ho sentito troppi scienziati parlare a braccio, in questo periodo. Poiché la politica, però, non si muove solo per scienza esatta, ma anche per rassicurare i cittadini, vi dico che le Regioni hanno messo a disposizione quasi diecimila bus aggiuntivi in tutto il Paese con le risorse assegnate dal governo. ...

