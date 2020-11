La medicina generale del futuro? Passa dal lavoro in team, rete e prossimità (Di venerdì 27 novembre 2020) ROMA – La resilienza dei Medici di famiglia di fronte al Covid-19 e la necessità di investire risorse su quelle che sono le prime sentinelle della salute degli italiani sul territorio: questi sono gli elementi su cui si è soffermato maggiormente il Prof. Claudio Cricelli, Presidente della SIMG – Società Italiana di Medicina Generale e delle Cure Primarie, in occasione della recente audizione in videoconferenza presso la Commissione Igiene e Sanità del Senato della Repubblica e nell’ambito del 37° Congresso SIMG. Leggi su dire (Di venerdì 27 novembre 2020) ROMA – La resilienza dei Medici di famiglia di fronte al Covid-19 e la necessità di investire risorse su quelle che sono le prime sentinelle della salute degli italiani sul territorio: questi sono gli elementi su cui si è soffermato maggiormente il Prof. Claudio Cricelli, Presidente della SIMG – Società Italiana di Medicina Generale e delle Cure Primarie, in occasione della recente audizione in videoconferenza presso la Commissione Igiene e Sanità del Senato della Repubblica e nell’ambito del 37° Congresso SIMG.

sbonaccini : #sanitaER #coronavirus in Emilia-Romagna tamponi rapidi anche negli ambulatori dei MEDICI di medicina generale e de… - RegioneER : #Coronavirus. In #EmiliaRomagna #tamponi rapidi anche dai medici di base e dai pediatri. Siglato oggi in Regione l'… - lillidamicis : Il Dipartimento Politiche della Salute comunica che i medici di medicina generale e i pediatri di libera scelta pos… - CodiceCUP : RT @DipePcm: Dal CIPE del 26 novembre 2020: Due milioni per la formazione in medicina generale - Cittadinanzatti : ??????????????, ???? ???????? ???? ?????????? ????. Tutto quello che medici di Medicina generale e cittadini devono sapere per applicarla… -