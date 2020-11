La luce | oltre la siepe

Leggi su leurispes

(Di venerdì 27 novembre 2020) Quante volte vi siete chiesti: quando finirà? E quante volte vi siete sentiti rispondere: quando arriverà un vaccino. Ora sembra che stia per arrivare davvero. Ma quando, direte sempre voi. E qui l’affare si complica. Angela Merkel lo ha promesso sotto l’albero per medici, operatori e categorie fragili di ogni Land tedesco.Negli Stati Uniti finalmente avviata la “Trump-Sizione” – passate il gioco di parole (Ndr) – la Pfizer sta per inondare di fiale l’America e, dopo, il resto del mondo.E poi Moderna e AstraZeneca, che sta facendo nuovi test di conferma. Ma anche altre aziende, almeno otto.Il timing dell’arrivo sul mercato, verosimilmente, fine gennaio 2021. C’è comunque bisogno di tanti per vaccinare sette miliardi di persone, ammesso che basti una sola puntura. E l’Italia? Ecco la domanda rischia-tutto. Il Piano Vaccinale è pronto; il super Commissario Arcuri sta comprando milioni ...