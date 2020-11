La Lombardia passa in zona arancione. I nuovi dati Iss: 'Indice Rt a 1,08'. Dieci regioni ancora a rischio alto (Di venerdì 27 novembre 2020) regioni rosse, arancioni e gialle , arrivano le prime novità: la prima e più importante riguarda la Lombardia , che passa tra le regioni arancioni dopo i dati in miglioramento delle ultime settimane. ... Leggi su leggo (Di venerdì 27 novembre 2020)rosse, arancioni e gialle , arrivano le prime novità: la prima e più importante riguarda la, chetra learancioni dopo iin miglioramento delle ultime settimane. ...

LegaSalvini : ++ PASSA LA LINEA DI #FONTANA: LA #LOMBARDIA DIVENTA ZONA ARANCIONE ++ - _folklorely : Sono felice se la Lombardia passa in zona arancione anche se a me non cambia praticamente niente perché abito in un… - gabrirz1 : Finalmente in Lombardia finisce la zona rossa e si passa a quella arancione, aspettavo questo momento - marinellapastor : RT @LegaSalvini: ++ PASSA LA LINEA DI #FONTANA: LA #LOMBARDIA DIVENTA ZONA ARANCIONE ++ - andreatorti90 : La Lombardia passa in zona arancione. Cosa cambia -