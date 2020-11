«La Lombardia è zona arancione» Il tweet del presidente Fontana

LegaSalvini : ++ #FONTANA: 'IL GOVERNO VUOLE TENERE LA #LOMBARDIA IN ZONA ROSSA FINO AL 3 DICEMBRE' ++ - LegaSalvini : ++ PASSA LA LINEA DI #FONTANA: LA #LOMBARDIA DIVENTA ZONA ARANCIONE ++ - SkyTG24 : Covid Lombardia, Fontana: “Siamo in zona arancione” - PadovanicNicola : - GianniVezzani1 : RT @IlPrimatoN: Il presidente Fontana dà l'annuncio su Twitter: 'Lombardia arancione, a breve la decisione del governo' -

Ultime Notizie dalla rete : Lombardia zona

Il governatore Luca Zaia ha firmato una nuova ordinanza anti Covid per il Veneto. “Andrà in vigore già sabato 28 novembre – ha detto Zaia – . Aprono tutti i negozi, anche quelli di medie e grandi dime ...A questo punto il ministro alla Salute Roberto Speranza, che aspetta anche il via libera del Cts, potrà fare le ordinanze per spostare di zona le Regioni che per prime hanno visto un inasprimento ...