La Lombardia è arancione, l'annuncio di Fontana. I nuovi dati Iss: 'Indice Rt a 1,08, quattro regioni sotto 1' (Di venerdì 27 novembre 2020) La Lombardia passa tra le regioni arancioni : non è ancora arrivata la decisione ufficiale del Governo, ma è stata anticipata su Twitter dal Governatore lombardo Attilio Fontana . 'Grazie ai sacrifici ... Leggi su leggo (Di venerdì 27 novembre 2020) Lapassa tra learancioni : non è ancora arrivata la decisione ufficiale del Governo, ma è stata anticipata su Twitter dal Governatore lombardo Attilio. 'Grazie ai sacrifici ...

LegaSalvini : ++ PASSA LA LINEA DI #FONTANA: LA #LOMBARDIA DIVENTA ZONA ARANCIONE ++ - SkyTG24 : Covid Lombardia, Fontana: “Siamo in zona arancione” - SkyTG24 : ?????? Alcune delle regioni entrate per prime in zona rossa (tra cui #Lombardia e #Piemonte) potrebbero passare in zon… - BreakingItalyNe : RT @leggoit: La Lombardia diventa arancione, l'annuncio di Fontana: «Possiamo riaprire gli esercizi commerciali» - enrick81 : @napoliforever89 @AgoCannella @famigliasimpson @OltreTv @Federic01996 @Tvottiano @CIAfra73 @tw_fyvry… -