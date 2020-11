La Lombardia diventa arancione | insieme a Calabria e Piemonte | Speranza firma l’ordinanza

Leggi su open.online

(Di venerdì 27 novembre 2020) Alla fine arrivache conferma quanto anticipato nelle ultime ore: quella del ministro della Salute Roberto, che in serata dà l’ok definitivo al passaggio da zona rossa ad(quindi con restrizioni meno stringenti per combattere la diffusione dell’epidemia di Coronavirus) delle prime tre regioni che si erano viste “catalogare” come le più a rischio:no quindi area, mentre Liguria e Siciliano gialle. Nelle stesse ore, il ministero della Salute ha diffuso gli ultimi dati della Cabina di Regia: una fotografia che vede l’indice di trasmissione RT scendere sotto l’1 – soglia critica – in dieci regioni. La nuova ordinanza disarà in ...