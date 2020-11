La Liguria torna in zona gialla, Toti: «Premiati i sacrifici». Ecco che cosa cambia (Di venerdì 27 novembre 2020) Il passaggio dall’arancione al giallo segna poche, ma molto impattanti novità per i liguri: a partire dalle restrizioni su bar e ristoranti Leggi su ilsecoloxix (Di venerdì 27 novembre 2020) Il passaggio dall’arancione al giallo segna poche, ma molto impattanti novità per i liguri: a partire dalle restrizioni su bar e ristoranti

RegLiguria : [27/11-18.40] #CoronavirusLiguria ?? DA DOMENICA LA LIGURIA TORNA IN ZONA GIALLA Lo ha annunciato il Presidente To… - _mau_ra : RT @RegLiguria: [27/11-18.40] #CoronavirusLiguria ?? DA DOMENICA LA LIGURIA TORNA IN ZONA GIALLA Lo ha annunciato il Presidente Toti dopo… - GiuseppeZane : RT @RegLiguria: [27/11-18.40] #CoronavirusLiguria ?? DA DOMENICA LA LIGURIA TORNA IN ZONA GIALLA Lo ha annunciato il Presidente Toti dopo… - LeveHome : @Sara___14jun Poi dopo un mesetto di scuola richiudono un pochino..?? Comunque da domenica la Liguria torna gialla.… - marioghini : RT @Uil_Liguria: La.#Liguria torna in #zonagialla. @marioghini: #Uilliguria 'Significa che i nostri #ospedali vanno meglio e che il #comme… -