La Lega pronta a denunciare Lilli Gruber: “La foto mandata in onda è di un profilo falso” (Di venerdì 27 novembre 2020) Nella puntata di Otto e Mezzo del 26 novembre Lilli Gruber fa un presunto post della Lega Salvini premier che la ritrae insieme a Giuseppe Conte. Il titolo della foto è “Gruber-Conte, incastrati dietro le quinte”. E commentando: “La mascherina, il distanziamento sociale dove sono???? Carezzina, stretta di mano… Meditate gente, meditate, ma fate presto!!!!”. Lilly indignata spiega che la foto è vera, ma risale all’incontro con Conte del 27 gennaio 2020 quando ancora la pandemia non era esplosa. E fa vedere un frame della puntata di allora per metterla a confronto con quella recente del 23 novembre: “vedete che eravamo vestiti in un altro modo?”. La foto in questione però non è stata pubblicata sul profilo ufficiale del partito di Matteo Salvini ma su ... Leggi su tpi (Di venerdì 27 novembre 2020) Nella puntata di Otto e Mezzo del 26 novembrefa un presunto post dellaSalvini premier che la ritrae insieme a Giuseppe Conte. Il titolo dellaè “-Conte, incastrati dietro le quinte”. E commentando: “La mascherina, il distanziamento sociale dove sono???? Carezzina, stretta di mano… Meditate gente, meditate, ma fate presto!!!!”. Lilly indignata spiega che laè vera, ma risale all’incontro con Conte del 27 gennaio 2020 quando ancora la pandemia non era esplosa. E fa vedere un frame della puntata di allora per metterla a confronto con quella recente del 23 novembre: “vedete che eravamo vestiti in un altro modo?”. Lain questione però non è stata pubblicata sulufficiale del partito di Matteo Salvini ma su ...

