La Juventus femminile torna all'Allianz Stadium. Dopo la storica prima volta, nel big match di campionato contro la Fiorentina del 24 marzo 2019 – che aveva fatto registrare il record di spettatori per una sfida di calcio femminile in Italia –, le bianconere scenderanno di nuovo in campo allo Stadium. L'occasione è la super sfida

Ultime Notizie dalla rete : Juve femminile La Juve femminile all'Allianz Stadium per la Champions Calcio e Finanza Italdonne, Cantore: "Alle bambole ho sempre preferito sporcarmi nel fango col pallone"

L’attaccante della Florentina San Gimignano Sofia Cantore intervistata dai canali ufficiali della FIGC ha parlato della sua prima convocazione con.

Juventus Women, Guarino esulta: nominata tra le migliori allenatrici FIFA

Per la Juventus Women, questa può essere una stagione carica di soddisfazioni. Innanzitutto, occorre ricordare come l'annata delle ragazze bianconere sia ...

