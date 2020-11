La fratellanza nel nuovo album del Fabrizio Bosso Quartet “We4” (Di venerdì 27 novembre 2020) È "We four" l'ultima fatica discografica del Quartetto di Fabrizio Bosso, fuori oggi, venerdì 27 novembre 2020, per la Warner Music. Registrato a Roma, il 5 giugno 2020, subito dopo il confinamento forzato dovuto all`epidemia di coronavirus, "We Four" non è solo il frutto di un`esigenza, di una volontà di continuare a fare musica nonostante tutto, ma anche un lavoro privo di qualsiasi artificialità post-produttiva, dentro il quale ogni dettaglio è frutto di un contributo comune, che eleva il Quartetto stesso ancora una volta a leader del progetto. Julian Oliver Mazzariello al pianoforte, Jacopo Ferrazza al contrabbasso, Nicola Angelucci alla batteria e Fabrizio Bosso alla tromba, si sono dati appuntamento in studio e hanno celebrato un sodalizio, umano e musicale, perfettamente ... Leggi su ilfogliettone (Di venerdì 27 novembre 2020) È "We four" l'ultima fatica discografica delto di, fuori oggi, venerdì 27 novembre 2020, per la Warner Music. Registrato a Roma, il 5 giugno 2020, subito dopo il confinamento forzato dovuto all`epidemia di coronavirus, "We Four" non è solo il frutto di un`esigenza, di una volontà di continuare a fare musica nonostante tutto, ma anche un lavoro privo di qualsiasi artificialità post-produttiva, dentro il quale ogni dettaglio è frutto di un contributo comune, che eleva ilto stesso ancora una volta a leader del progetto. Julian Oliver Mazzariello al pianoforte, Jacopo Ferrazza al contrabbasso, Nicola Angelucci alla batteria ealla tromba, si sono dati appuntamento in studio e hanno celebrato un sodalizio, umano e musicale, perfettamente ...

