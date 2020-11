La fila per l’apertura di Primark a Roma (Di venerdì 27 novembre 2020) Oggi al nuovo centro commerciale Maximo ha aperto anche il primo Primark; lunghissima fila per entrare nel grande magazzino: Ieri il Segretario territoriale della Fisascat-CISL di Roma Capitale e Rieti, Giulia Falcucci spiegava: “Preoccupati per eventuali assembramenti in occasione dell’apertura del centro commerciale ‘Maximo’. In tutti i punti vendita serve il massimo dell’attenzione a tutela di clientela e lavoratori. Siamo pienamente soddisfatti in ogni occasione in cui il commercio, che sta attraversando una fase particolarmente critica, mostra la propria vitalita’, ma al tempo stesso sollecitiamo tutte le parti in causa a fare il massimo, anche in termini di verifiche e monitoraggi, affinche’ siano rispettate le norme anticontagio a tutela della salute pubblica, di clientela e lavoratori. In questo momento e’ ... Leggi su nextquotidiano (Di venerdì 27 novembre 2020) Oggi al nuovo centro commerciale Maximo ha aperto anche il primo; lunghissimaper entrare nel grande magazzino: Ieri il Segretario territoriale della Fisascat-CISL diCapitale e Rieti, Giulia Falcucci spiegava: “Preoccupati per eventuali assembramenti in occasione deldel centro commerciale ‘Maximo’. In tutti i punti vendita serve il massimo dell’attenzione a tutela di clientela e lavoratori. Siamo pienamente soddisfatti in ogni occasione in cui il commercio, che sta attraversando una fase particolarmente critica, mostra la propria vitalita’, ma al tempo stesso sollecitiamo tutte le parti in causa a fare il massimo, anche in termini di verifiche e monitoraggi, affinche’ siano rispettate le norme anticontagio a tutela della salute pubblica, di clientela e lavoratori. In questo momento e’ ...

GoalItalia : Mancano ore all'apertura della camera ardente di Maradona alla Casa Rosada, il palazzo della presidenza argentina,… - fanpage : Ultim'ora Nonostante l’emergenza Covid, una fila lunga 500 metri per l'apertura del nuovo Centro Commerciale - stanzaselvaggia : Oggi pomeriggio a Bergamo usciva il “Monopoly Bergamo” per il rilancio della città dopo l’emergenza Covid. Questa è… - smileOfNhoran : Questa è la situazione al nuovo centro commerciale di Roma aperto oggi e questa è la fila per entrare da Primark.… - urge_controllo : @MattiaPerrone9 @pap1pap C'è da dire che i dogmi rimangono fino ad un certo punto, panchinare Eriksen, un giocatore… -