La famiglia in guerra per i soldi | ma la vera battaglia sull’eredità di Maradona è politica

(Di venerdì 27 novembre 2020) La faccia ridotta a stampa sulle magliette delle bancarelle, come Che Guevara.ha fatto in tempo a capire ancora in vita la via che avrebbe preso la trasfigurazione della sua eredità. Che ad appena due giorni dalla morte è già una questione legale, con le crepe familiari, la zuffa per accaparrarsi briciole del (piccolo) patrimonio materiale del più grande calciatore del mondo. Un’ovvietà, la faida attorno alla salma. Claudia Villafane che bandisce dalla veglia alla Casa Rosada Rocio Oliva, l’ultima fidanzata ufficiale di Diego, e Matias Morla, l’avvocato rapace che aveva subito accusato di negligenza i soccorsi. Il Fatto scrive che gli averi di Diego al netto dei debiti non è faraonico. Ci sono gli immobili, le auto di lusso, un carro armato bielorusso e 480 oggetti già in mano a Claudia. Ma in ballo, soprattutto, ci sono i diritti d’immagine: una cambiale ...