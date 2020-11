La deriva social: i becchini che postano i selfie con il corpo di Maradona (Di venerdì 27 novembre 2020) Tanta, giusta, indignazione e primi provvedimenti nei confronti di quegli operatori dell’agenzia funebre che si sono scattati alcune foto con Maradona mentre il corpo del campione argentino era stato appena inserito nella bara per le sue esequie. Immagini che sono state, poi, condivise sui social. E proprio questa ostentazione sulle diverse piattaforme ha fatto scattare un’indagine interna che, al momento, ha portato al licenziamento in tronco del primo responsabile. LEGGI ANCHE > Twitter smaschera la doppiezza di Salvini su Maradona Le immagini hanno fatto il giro del mondo e sono arrivate anche sotto gli occhi di Matias Morla, avvocato di Diego Armando Maradona che ha fatto scattare la denuncia. E la sua ricerca è stata rapidissima con i social che hanno immediatamente indicato il ... Leggi su giornalettismo (Di venerdì 27 novembre 2020) Tanta, giusta, indignazione e primi provvedimenti nei confronti di quegli operatori dell’agenzia funebre che si sono scattati alcune foto conmentre ildel campione argentino era stato appena inserito nella bara per le sue esequie. Immagini che sono state, poi, condivise sui. E proprio questa ostentazione sulle diverse piattaforme ha fatto scattare un’indagine interna che, al momento, ha portato al licenziamento in tronco del primo responsabile. LEGGI ANCHE > Twitter smaschera la doppiezza di Salvini suLe immagini hanno fatto il giro del mondo e sono arrivate anche sotto gli occhi di Matias Morla, avvocato di Diego Armandoche ha fatto scattare la denuncia. E la sua ricerca è stata rapidissima con iche hanno immediatamente indicato il ...

