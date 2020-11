La crisi di Stefania Orlando | “Non sopporto più nessuno! Nominatemi tutti!” video

Leggi su gossipblog

(Di venerdì 27 novembre 2020) Il prolungamento di questa quinta edizione del Grande Fratello VIP non ha fatto altro che mettere a dura prova l’umore dei VIP. In particolare di. La conduttrice – che si è fatta leggere le carte da Giacomo Urtis – è stata fra le prime a reagire male all’annuncio dato da Alfonso Signorini pochi giorni fa. Stamani la concorrente si è svegliata come si dice “con la luna storta” e a dimostrarlo sono le telecamere che l’hanno ripresa in un momento diprofonda.si trova nella ormai famigerata stanza blu, Selvaggia Roma la vede in lacrime e chiede: “Amore tutto bene? la risposta è lapidaria “No”. L’influencer cerca di capire cosa succede, ma lanon sembra in grado di spiegarsi e dunque sbotta: Non è successo niente. Voglio stare per i cazzi miei. Non ...