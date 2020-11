La Corte di Giustizia Ue contro l’Italia: “Assegni familiari anche agli immigrati non residenti” (Di venerdì 27 novembre 2020) Roma, 27 nov – Mentre la crisi economica continua a lacerare il nostro tessuto economico, dall’Unione Europea, invece di risorse concrete per sostenere le categorie in difficoltà, arriva l’ennesimo diktat. La Corte di Giustizia Ue, ieri, ha emesso una sentenza che punisce la nostra legislazione previdenziale sugli assegni familiari agli immigrati, evidentemente ritenuta discriminatoria nei confronti dei lavoratori extracomunitari. Assegni familiari agli immigrati, cosa dice la Corte di Giustizia Ue La Corte con questa sentenza sulle cause C-302/19 e C-303/19 stabilisce che i cittadini extracomunitari residenti in Italia (con permesso unico o soggiornanti di lungo periodo), hanno diritto ad assegni ... Leggi su ilprimatonazionale (Di venerdì 27 novembre 2020) Roma, 27 nov – Mentre la crisi economica continua a lacerare il nostro tessuto economico, dall’Unione Europea, invece di risorse concrete per sostenere le categorie in difficoltà, arriva l’ennesimo diktat. LadiUe, ieri, ha emesso una sentenza che punisce la nostra legislazione previdenziale sugli assegni, evidentemente ritenuta discriminatoria nei confronti dei lavoratori extracomunitari. Assegni, cosa dice ladiUe Lacon questa sentenza sulle cause C-302/19 e C-303/19 stabilisce che i cittadini extracomunitari residenti in Italia (con permesso unico o soggiornanti di lungo periodo), hanno diritto ad assegni ...

matteosalvinimi : La Corte di Giustizia della UE stabilisce (e lo impone all'Italia) che gli extracomunitari hanno diritto ad assegni… - fattoquotidiano : La Corte costituzionale salva la norma voluta dal ministro della Giustizia Alfonso Bonafede - claudio_2022 : La Corte di Giustizia Ue contro l’Italia: “Assegni familiari anche agli immigrati non residenti” Un buon padre di… - Ale93592269 : RT @IlPrimatoN: Per la Ue dobbiamo sostenere anche le famiglie degli immigrati residenti in altri continenti, altrimenti stiamo commettendo… - MarcoTognini : RT @DOscarLancini: Corte di Giustizia #UE dá ragione a due cittadini extracomunitari con permesso di soggiorno in Italia: potranno godere d… -