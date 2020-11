La Campania resta zona rossa. Lombardia, Piemonte e Calabria cambiano colore (Di venerdì 27 novembre 2020) Calabria, Lombardia e Piemonte diventano zona arancione, Liguria e Sicilia area gialla. “Sono ore impegnative: eravamo a consulto con i nostri esperti per valutare la curva epidemiologica e gli scenari prossimi futuri. Oggi è venerdì e come sapete c’è il monitoraggio settimanale. Nel pomeriggio avremo delle novità”. Queste le parole in mattinata del premier Giuseppe L'articolo Teleclubitalia notizie da Napoli e dall'Italia. Leggi su teleclubitalia (Di venerdì 27 novembre 2020)diventanoarancione, Liguria e Sicilia area gialla. “Sono ore impegnative: eravamo a consulto con i nostri esperti per valutare la curva epidemiologica e gli scenari prossimi futuri. Oggi è venerdì e come sapete c’è il monitoraggio settimanale. Nel pomeriggio avremo delle novità”. Queste le parole in mattinata del premier Giuseppe L'articolo Teleclubitalia notizie da Napoli e dall'Italia.

