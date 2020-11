Juventus Women, Guarino esulta: nominata tra le migliori allenatrici FIFA (Di venerdì 27 novembre 2020) Per la Juventus Women, questa può essere una stagione carica di soddisfazioni. Innanzitutto, occorre ricordare come l’annata delle ragazze bianconere sia partita con il botto, conquistando otto vittorie su otto partite disputate in campionato, alle quali va aggiunto il trionfo sul campo del Pink Bari in Coppa Italia. Inoltre, è di ieri la buona notizia riguardante Sara Gama, alla quale è stato conferito il ruolo di vice presidente dell’AIC, mentre Asia Bragonzi è stata eletta Golden Girl 2020. Juventus Women che si sta una squadra all’avanguardia dalla quale prendere esempio per riuscire a far crescere il calcio femminile in Italia. LEGGI ANCHE: Calciomercato, Mourinho lo scarica: Juventus pronta ad accoglierlo LEGGI ANCHE: Calciomercato Juventus, clamoroso scambio con ... Leggi su tuttojuve24 (Di venerdì 27 novembre 2020) Per la, questa può essere una stagione carica di soddisfazioni. Innanzitutto, occorre ricordare come l’annata delle ragazze bianconere sia partita con il botto, conquistando otto vittorie su otto partite disputate in campionato, alle quali va aggiunto il trionfo sul campo del Pink Bari in Coppa Italia. Inoltre, è di ieri la buona notizia riguardante Sara Gama, alla quale è stato conferito il ruolo di vice presidente dell’AIC, mentre Asia Bragonzi è stata eletta Golden Girl 2020.che si sta una squadra all’avanguardia dalla quale prendere esempio per riuscire a far crescere il calcio femminile in Italia. LEGGI ANCHE: Calciomercato, Mourinho lo scarica:pronta ad accoglierlo LEGGI ANCHE: Calciomercato, clamoroso scambio con ...

