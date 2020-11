Juventus Under 23, rottura del Perone per Vroni (Di venerdì 27 novembre 2020) Brutte notizie per la Juventus Under23. Con una nota il club bianconero ha comunicato che l’attaccante Giacomo Vrioni durante l’allenamento di questa mattina, in seguito ad un trauma distorsivo alla caviglia, ha riportato la frattura del Perone della gamba destra. Il calciatore verrà sottoposto a intervento chirurgico nella giornata di domani. Foto: Twitter Juventus L'articolo proviene da Alfredo Pedullà. Leggi su alfredopedulla (Di venerdì 27 novembre 2020) Brutte notizie per la23. Con una nota il club bianconero ha comunicato che l’attaccante Giacomo Vrioni durante l’allenamento di questa mattina, in seguito ad un trauma distorsivo alla caviglia, ha riportato la frattura deldella gamba destra. Il calciatore verrà sottoposto a intervento chirurgico nella giornata di domani. Foto: TwitterL'articolo proviene da Alfredo Pedullà.

