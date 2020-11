Juventus | Pirlo | «Conosco Inzaghi | sarà una gara tosta col Benevento»

(Di venerdì 27 novembre 2020) Andreapresenta la sfida contro il. Ecco le dichiarazioni del tecnico dellaalla vigilia delladel Vigorito Andreapresenta la sfida traalla vigilia della, in programma domani alle 18. Le sue dichiarazioni aTV. MARADONA – «E’ stato l’idolo di tutti noi ragazzi che volevamo giocare a calcio, è stato il dio del calcio. Io lo ricordo ai Mondiali dell’86 e che andavo in giardino a imitarlo, provando a fare il gol che aveva fatto all’Inghilterra. Ho avuto la fortuna di incontrarlo, ho fatto una foto ricordo con lui e sono contento di averla nel rullino».– «difficile con una squadra, ...

Andrea Pirlo presenta Benevento Juve, sfida valida per la nona giornata di Serie A: le parole del tecnico bianconero ...