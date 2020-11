Juventus, intervista Platini: “Maradona? Non so se sia stato il migliore…” (Di venerdì 27 novembre 2020) La morte di Diego Armando Maradona ha spezzato il cuore a tutti gli amanti del calcio. Da Messi a Cristiano Ronaldo fino ad arrivare a Pelè, sono tanti i super campioni che hanno voluto lasciare un messaggio d’addio alla leggenda argentina. Anche Michel Platini, rivale di sempre del fenomeno ex Napoli, Barcellona e Boca Juniors, ha voluto lasciare un messaggio tramite un’intervista rilasciata alla ‘Gazzetta Dello Sport’: “Non stava bene da tempo, però mi dispiace e fa male lo stesso sentire che non c’è più. Non so se sia il calciatore più forte della storia. La prima volta ci eravamo incontrati a Buenos Aires nel giugno 1979, l’indimenticabile Argentina-Resto del Mondo. C’eravamo io, Rossi, Tardelli e Boniek, allenati dal vostro Enzo Bearzot che mi aveva voluto in squadra. Dall’altra parte i campioni del 1978 con Diego ancora giovanissimo. Un ragazzo ... Leggi su tuttojuve24 (Di venerdì 27 novembre 2020) La morte di Diego Armando Maradona ha spezzato il cuore a tutti gli amanti del calcio. Da Messi a Cristiano Ronaldo fino ad arrivare a Pelè, sono tanti i super campioni che hanno voluto lasciare un messaggio d’addio alla leggenda argentina. Anche Michel, rivale di sempre del fenomeno ex Napoli, Barcellona e Boca Juniors, ha voluto lasciare un messaggio tramite un’rilasciata alla ‘Gazzetta Dello Sport’: “Non stava bene da tempo, però mi dispiace e fa male lo stesso sentire che non c’è più. Non so se sia il calciatore più forte della storia. La prima volta ci eravamo incontrati a Buenos Aires nel giugno 1979, l’indimenticabile Argentina-Resto del Mondo. C’eravamo io, Rossi, Tardelli e Boniek, allenati dal vostro Enzo Bearzot che mi aveva voluto in squadra. Dall’altra parte i campioni del 1978 con Diego ancora giovanissimo. Un ragazzo ...

