Juventus | Furino | “Meglio lui capitano di certi 30enni Ero stanco di Sarri…”

(Di venerdì 27 novembre 2020) Il ritorno in campo di Matthijs de Ligt, è una delle note più liete dellain queste ultime settimane. Ora, Andrea Pirlo, può tornare a contare su uno dei difensori più promettenti d’Europa, ed il suo peso specifico si sarebbe già avvertito nelle due più recenti apparizioni, contro il Cagliari ed il Ferencvaros. L’olandese possiede un senso della posizione straordinario e nell’uno contro uno è quasi insuperabile, qualità che gli sono valse il posto da titolare all’interno della squadra bianconera. Di certo, con un de Ligt così, lapotrà dormire sonni tranquilli, anche dopo aver salutato definitivamente un vero fuoriclasse della difesa come Giorgio Chiellini. LEGGI ANCHE: Calciomercato, Mourinho lo scarica:pronta ad accoglierlo LEGGI ANCHE: Calciomercato, il Lione lo sospende: ...

Ultime Notizie dalla rete : Juventus Furino

Juventus News 24

Il ritorno in campo di Matthijs de Ligt, è una delle note più liete della Juventus in queste ultime settimane. Ora, Andrea Pirlo, può tornare a contare su ...Si invoca a gran voce il nome di Matthijs De Ligt come capitano della Juventus. Arriva anche l'investitura di Furino ...