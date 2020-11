Juventus, Cristiano Ronaldo salta gara contro Benevento (Di venerdì 27 novembre 2020) Cristiano Ronaldo non partirà con la Juventus per la sfida contro il Benevento in programma per domani sera allo stadio Vigorito. Niente 9^ giornata di Serie A per il portoghese dopo le fatiche di Champions League.Secondo quanto riportato da Sky Sport il centravanti resterà a riposo, mentre sarà convocato invece Leonardo Bonucci, rientrato oggi in gruppo. Da capire, per quanto riguarda il difensore, se potrà essere della sfida dall'inizio o solamente entrare a gara in corso. Per CR7, invece, solo un turno per rifiatare.caption id="attachment 1053561" align="alignnone" width="780" Cristiano Ronaldo (getty images)/caption ITA Sport Press. Leggi su itasportpress (Di venerdì 27 novembre 2020)non partirà con laper la sfidailin programma per domani sera allo stadio Vigorito. Niente 9^ giornata di Serie A per il portoghese dopo le fatiche di Champions League.Secondo quanto riportato da Sky Sport il centravanti resterà a riposo, mentre sarà convocato invece Leonardo Bonucci, rientrato oggi in gruppo. Da capire, per quanto riguarda il difensore, se potrà essere della sfida dall'inizio o solamente entrare ain corso. Per CR7, invece, solo un turno per rifiatare.caption id="attachment 1053561" align="alignnone" width="780"(getty images)/caption ITA Sport Press.

SkySport : ULTIM'ORA Juventus, Cristiano Ronaldo non verrà convocato Il portoghese a riposo contro il Benevento #SkySport… - ChampionsLeague : ???? Cristiano Ronaldo & Juventus check in ?? #UCL | @juventusfcen - juventusfc : Una #PhotoOfTheGame? Questa, ovviamente ?? Le statistiche di #JuveCagliari? Qui ?? - bayiskendr : RT @SkySport: ULTIM'ORA Juventus, Cristiano Ronaldo non verrà convocato Il portoghese a riposo contro il Benevento #SkySport #SkySerieA #Be… - Eurosport_IT : ??Cristiano Ronaldo non convocato #CR7 | #Juventus -