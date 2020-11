Juventus, assist Ancelotti per Khedira (Di venerdì 27 novembre 2020) Ancelotti, tecnico dell’Everton, interessato a Khedira per gennaio. Il centrocampista tedesco resta in uscita dalla Juventus Si fa avanti l’Everton per Sami Khedira. Il tedesco resta in uscita dalla Juventus e non rientrerà a gennaio nelle liste per la Serie A e la Champions League. La Juventus vuole risparmiare 5-6 milioni di euro lordi del contratto del tedesco per gli ultimi sei mesi e continua a lavorare per trovare un accordo per la rescissione. L’assist per la dirigenza della Continassa – scrive il quotidiano Tuttosport – può arrivare da Ancelotti, interessato al tedesco per gennaio. Qualcosa si sarebbe mosso, con l’Everton pronto a fare un’offerta nelle prossime settimane a Khedira. Leggi su Calcionews24.com Leggi su calcionews24 (Di venerdì 27 novembre 2020), tecnico dell’Everton, interessato aper gennaio. Il centrocampista tedesco resta in uscita dallaSi fa avanti l’Everton per Sami. Il tedesco resta in uscita dallae non rientrerà a gennaio nelle liste per la Serie A e la Champions League. Lavuole risparmiare 5-6 milioni di euro lordi del contratto del tedesco per gli ultimi sei mesi e continua a lavorare per trovare un accordo per la rescissione. L’per la dirigenza della Continassa – scrive il quotidiano Tuttosport – può arrivare da, interessato al tedesco per gennaio. Qualcosa si sarebbe mosso, con l’Everton pronto a fare un’offerta nelle prossime settimane a. Leggi su Calcionews24.com

