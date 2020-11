Juventus, a Benevento senza CR7 (Di venerdì 27 novembre 2020) L'attaccante della Juventus, Cristiano Ronaldo non parte per Benevento. Andrea Pirlo ha deciso di concedere un turno di riposo all'attaccante portoghese, che non è stato convocato per la gara che la Juventus disputerà al Vigorito contro la squadra di Pippo Inzaghi. CR7 resta quindi a Torino e tornerà in campo in Champions League, nella sfida contro la Dinamo Kiev. A Benevento toccherà alla coppia Dybala-Morata. Escluso dai convocati anche Buffon, che non ha smaltito il suo problema fisico.La probabile formazione(4-4-2): Szczesny; Danilo, De Ligt, Bonucci, Alex Sandro; Kulusevski, Bentancur, Rabiot, Chiesa; Dybala, Morata ITA Sport Press. Leggi su itasportpress (Di venerdì 27 novembre 2020) L'attaccante della, Cristiano Ronaldo non parte per. Andrea Pirlo ha deciso di concedere un turno di riposo all'attaccante portoghese, che non è stato convocato per la gara che ladisputerà al Vigorito contro la squadra di Pippo Inzaghi. CR7 resta quindi a Torino e tornerà in campo in Champions League, nella sfida contro la Dinamo Kiev. Atoccherà alla coppia Dybala-Morata. Escluso dai convocati anche Buffon, che non ha smaltito il suo problema fisico.La probabile formazione(4-4-2): Szczesny; Danilo, De Ligt, Bonucci, Alex Sandro; Kulusevski, Bentancur, Rabiot, Chiesa; Dybala, Morata ITA Sport Press.

