Joe Biden e il Nord Africa: centralità egiziana, marginalità maghrebina (di D. Cristiani) (Di venerdì 27 novembre 2020) (a cura di Dario Cristiani, IAI/GMF fellow al German Marshall Fund di Washington D.C.) Storicamente, l'Africa mediterranea non ha mai rappresentato una priorità per gli Stati Uniti. Certo, alcune dinamiche continuano a preoccupare gli americani e spingono Washington a cercare di mantenere una seppur minima capacità di contribuire alla definizione degli equilibri locali. Per esempio, la lotta al terrorismo, o l'evidente tentativo, sia cinese sia russo, di penetrare nella regione. Al netto di queste dinamiche, l'importanza di tale spazio nella strategia americana è destinata a rimanere marginale anche durante la presidenza di Joe Biden, sebbene ci sarà qualche elemento di evidente discontinuità con Donald Trump. A un'analisi più granulare, tra gli attori dell'Africa mediterranea c'è un solo Paese che ha un valore ...

