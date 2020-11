Joaquin Phoenix rifiutò altri ruoli Marvel oltre a Doctor Strange (Di venerdì 27 novembre 2020) Prima della sua straordinaria performance in Joker, Joaquin Phoenix ha sfiorato più volte la strada dell'universo cinematografico Marvel, senza mai arrivare a conclusione. Leggi su nospoiler (Di venerdì 27 novembre 2020) Prima della sua straordinaria performance in Joker,ha sfiorato più volte la strada dell'universo cinematografico, senza mai arrivare a conclusione.

MilenaLazzaroni : RT @WeCinema: #ToniServillo è tra i 25 migliori attori degli ultimi 20 anni secondo il @nytimes ??, che ha stilato la lista in vista della f… - germanshepard8 : RT @WeCinema: #ToniServillo è tra i 25 migliori attori degli ultimi 20 anni secondo il @nytimes ??, che ha stilato la lista in vista della f… - sfiorata82 : RT @ParamountItalia: In classifica anche Denzel Washington, Keanu Reeves, Nicole Kidman e Joaquin Phoenix. E Leonardo DiCaprio? #ToniServil… - mancoicani : @frabaroni1 'I reality si chiamano così perchè la gente che partecipa usa il suo vero nome, per il resto di vero no… - cannibal_kid : RT @ParamountItalia: In classifica anche Denzel Washington, Keanu Reeves, Nicole Kidman e Joaquin Phoenix. E Leonardo DiCaprio? #ToniServil… -

Ultime Notizie dalla rete : Joaquin Phoenix Joaquin Phoenix e Rooney Mara hanno confermato di essere diventati genitori MTV.IT Joker: Todd Phillips annuncia un’edizione esclusiva per l’Italia

Grandi notizie per i fan del Joker di Joaquin Phoenix e Todd Phillips e specialmente per quelli italiani. Che, sappiamo, saranno in ...

Toni Servillo nei 25 migliori attori del New York Times

Toni Servillo è finito nella classifica dei 25 migliori attori del ventunesimo secolo del New York Times. I critici cinematografici del quotidiano A.O. Scott e Manohla Dargis hanno deciso per un setti ...

Grandi notizie per i fan del Joker di Joaquin Phoenix e Todd Phillips e specialmente per quelli italiani. Che, sappiamo, saranno in ...Toni Servillo è finito nella classifica dei 25 migliori attori del ventunesimo secolo del New York Times. I critici cinematografici del quotidiano A.O. Scott e Manohla Dargis hanno deciso per un setti ...