Jennifer Lopez, ‘In The Morning’ – il nuovo singolo (Di venerdì 27 novembre 2020) ‘In The Morning’ il nuovo emozionante ed esplosivo singolo di Jennifer Lopez Jennifer Lopez ha pubblicato oggi venerdì 27 novembre 2020 il suo nuovo singolo. Ma ciò che ha attirato maggiormente l’attenzione nell’annuncio dell’arrivo di In The Morning è stata l’audace e ardita copertina della Diva del Bronx: in essa l’artista appare completamente nuda, evidenziando la sua forma spettacolare all’età di 51 anni. Ad oggi, Jennifer Lopez non ha ancora parlato di un nuovo album in arrivo. Infatti l’ultimo lavoro in studio “AKA” risale al 2014. Successivamente, l’artista ha promesso un progetto discografico prodotto dal suo ex marito, Marc Anthony, ma il lavoro è stato accantonato ... Leggi su spettacolo.periodicodaily (Di venerdì 27 novembre 2020) ‘In Theilemozionante ed esplosivodiha pubblicato oggi venerdì 27 novembre 2020 il suo. Ma ciò che ha attirato maggiormente l’attenzione nell’annuncio dell’arrivo di In The Morning è stata l’audace e ardita copertina della Diva del Bronx: in essa l’artista appare completamente nuda, evidenziando la sua forma spettacolare all’età di 51 anni. Ad oggi,non ha ancora parlato di unalbum in arrivo. Infatti l’ultimo lavoro in studio “AKA” risale al 2014. Successivamente, l’artista ha promesso un progetto discografico prodotto dal suo ex marito, Marc Anthony, ma il lavoro è stato accantonato ...

