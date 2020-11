Jasmine Carrisi | la novità poco prima di The Voice spiazza tutti | “Cosa ha fatto”

(Di venerdì 27 novembre 2020) La giovanissimasi è presentata ai fan con unadel debutto a Theche hato. Dalla fine del lockdown ad oggi il nome diè stato spesso al centro delle cronache mondane. In parte perché è la figlia di Al Bano e Loredana Lecciso, ma L'articolo è apparsosul sito ViaggiNews.com

VanityFairIt : Stasera in tv! - scemografia : Jasmine Carrisi criticata perché è la figlia della Lecciso, se al suo posto ci fosse stata qualche figlia della Pow… - zazoomblog : E’ sempre mezzogiorno ospite Al Bano e c’è tanta attesa per Jasmine Carrisi (Foto) - #sempre #mezzogiorno #ospite… - SgroiSgrois : RT @storie_italiane: Il debutto di Jasmine Carrisi insieme ad Al Bano a #thevoicesenior “Non accetterei che si parlasse di nepotismo” #sto… - storie_italiane : Il debutto di Jasmine Carrisi insieme ad Al Bano a #thevoicesenior “Non accetterei che si parlasse di nepotismo”… -

Ultime Notizie dalla rete : Jasmine Carrisi

Record di ascolti per il quinto show di X Factor 2020La quinta puntata di XFactor 2020 andata in onda ieri sera ha totalizzato un record incredibile. 914 mila spettatori medi con una share del 3,62% , ...La giovanissima Jasmine Carrisi si è presentata ai fan con una novità poco prima del debutto a The Voice che ha spiazzato tutti.