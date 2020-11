Jasmine Carrisi: età, altezza, peso, fidanzato, ritocchi. Chi è la figlia di Al Bano e Loredana (Di venerdì 27 novembre 2020) Di padre in figlia, Jasmine Carrisi ha da poco debuttato nella musica con il suo primo singolo: Ego. Stiamo parlando dell’ultima figlia dell’inimitabile Al Bano (che ne va estremamente orgoglioso), venuta alla luce dall’altalenante e chiacchierata storia d’amore con la bellissima Loredana Lecciso. Dopo di lei c’è solo il fratello minore, nato un anno più tardi, AlBano Junior a cui tiene immensamente. Qualche anno fa Jasmine Carrisi è apparsa per la prima volta in televisione. La giovane promessa dello spettacolo nostrano, pur apparendo molto timida, ha subito dimostrato di avere la stoffa per seguire le orme genitoriali tra i riflettori. Con l’avanzare del tempo è poi maturata, rivelando anche una potente dose di fascino nonché un ... Leggi su tuttivip (Di venerdì 27 novembre 2020) Di padre inha da poco debuttato nella musica con il suo primo singolo: Ego. Stiamo parlando dell’ultimadell’inimitabile Al(che ne va estremamente orgoglioso), venuta alla luce dall’altalenante e chiacchierata storia d’amore con la bellissimaLecciso. Dopo di lei c’è solo il fratello minore, nato un anno più tardi, AlJunior a cui tiene immensamente. Qualche anno faè apparsa per la prima volta in televisione. La giovane promessa dello spettacolo nostrano, pur apparendo molto timida, ha subito dimostrato di avere la stoffa per seguire le orme genitoriali tra i riflettori. Con l’avanzare del tempo è poi maturata, rivelando anche una potente dose di fascino nonché un ...

