Italo Mazzacurati | il gregario d’oro del ciclismo

Leggi su corrierenazionale

(Di venerdì 27 novembre 2020) Quella spinta in Calabria a, “” degli anni ’60, che riscalda il cuore e diventa un racconto della storia delitaliano Il valore della memoria e quella foto del Giro della Provincia di Reggio Calabria del 1962, che “riscalda il cuore”. La classica calabrese in passato ha avuto per protagonisti uomini che… L'articolo Corriere Nazionale.