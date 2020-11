Italia Viva occupa la stanza del commissario alla Sanità della Calabria, senatrice Vono: “Io e Magorno ci autonominiamo per l’incarico” (Di venerdì 27 novembre 2020) “Sono qui nella stanza del commissario alla Sanità calabrese, Italia Viva ha deciso di attivare un sit-in finché il governo non sblocca la situazione”. Comincia così il video della senatrice renziana Silvia Vono, che, dalla Calabria, ha fatto partire una protesta-occupazione, per porre l’accento e velocizzare l’esecutivo sulle decisioni in merito alla Sanità della Regione. “La nostra idea è quella di dare un aiuto vero alla Sanità calabrese che non può rimanere più allo sbando”, aggiunge la politica che, insieme con il parlamentare Ernesto Magorno, si autonomina ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di venerdì 27 novembre 2020) “Sono qui nelladelcalabrese,ha deciso di attivare un sit-in finché il governo non sblocca la situazione”. Comincia così il videorenziana Silvia, che, d, ha fatto partire una protesta-zione, per porre l’accento e velocizzare l’esecutivo sulle decisioni in meritoRegione. “La nostra idea è quella di dare un aiuto verocalabrese che non può rimanere più allo sbando”, aggiunge la politica che, insieme con il parlamentare Ernesto, si autonomina ...

