Iss, cala l'incidenza dei casi: 706 per 100mila abitanti

Questa settimana si osserva per la prima volta in varie settimane una diminuzione nell'incidenza dei casi Covid a livello nazionale negli ultimi 14 giorni: 706.27 per 100,000 abitanti nel periodo 9/11/2020-22/11/2020 contro 732,6 per 100,000 abitanti nel periodo 2/11/2020-15/11/2020), sebbene questa rimanga "a livelli molto alti". Lo evidenzia la bozza del monitoraggio Iss-ministero della Salute.

Ultime Notizie dalla rete : Iss cala Iss, cala l’incidenza dei casi: 706 per 100mila abitanti MeteoWeek San Marino. La seconda ondata fa paura, ma bar e ristoranti restano aperti

Crescono i ricoveri, ma la regione fa storia a sè: aperti anche negozi e centri commerciali, mentre la scuola torna la didattica a distanza ...

Covid, in Italia l’indice Rt scende a 1,08: dieci regioni sotto l’1

Cala ancora l'indice di contagio Rt che con gli ultimi rilevamenti scende a 1,08 a livello nazionale, mentre in dieci regioni è già sotto il valore 1.

