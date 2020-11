Ismea, da Corte conti ok a gestione e incentivi imprenditoria giovanile (Di venerdì 27 novembre 2020) Roma, 27 nov. (Adnkronos/Labitalia) - "Anche nel 2019 Ismea conferma i positivi risultati di una prudente gestione finanziaria a servizio del settore agroalimentare. L'Istituto chiude l'esercizio 2019 con un utile, dopo le imposte, pari a 19,5 milioni, con un incremento, rispetto all'esercizio precedente, di euro 1,2 milioni. Il patrimonio netto, pari a 1.727 milioni nel 2018, cresce, per effetto dell'utile di esercizio, a 1.764,5 milioni”. E' quanto si legge nella Relazione sulla gestione finanziaria per l'esercizio 2019 dell'Istituto di servizi per il mercato agricolo alimentare (Ismea), approvata dalla Sezione controllo enti della Corte dei conti con determinazione n. 106/2020. "Oltre a proseguire il percorso di sviluppo delle attività -aggiunge la Corte- ... Leggi su liberoquotidiano (Di venerdì 27 novembre 2020) Roma, 27 nov. (Adnkronos/Labitalia) - "Anche nel 2019conferma i positivi risultati di una prudentefinanziaria a servizio del settore agroalimentare. L'Istituto chiude l'esercizio 2019 con un utile, dopo le imposte, pari a 19,5 milioni, con un incremento, rispetto all'esercizio precedente, di euro 1,2 milioni. Il patrimonio netto, pari a 1.727 milioni nel 2018, cresce, per effetto dell'utile di esercizio, a 1.764,5 milioni”. E' quanto si legge nella Relazione sullafinanziaria per l'esercizio 2019 dell'Istituto di servizi per il mercato agricolo alimentare (), approvata dalla Sezione controllo enti delladeicon determinazione n. 106/2020. "Oltre a proseguire il percorso di sviluppo delle attività -aggiunge la- ...

