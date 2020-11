"Iran sospenda la condanna a morte": l'appello di Amnesty per Ahmadreza Djalali (Di venerdì 27 novembre 2020) Rischia di essere ucciso a giorni, dopo una condanna a morte da parte delle autorità di Teheran, il ricercatore Ahmadreza Djalali. Specializzato in medicina dei disastri, ha lavorato per un periodo a Novara, rischia di morire perché accusato di corruzione. Amnesty International ha lanciato un appello perché l’esecuzione della pena sia immediatamente sospesa: “La notizia è orribile: le autorità Iraniane intendono eseguire la condanna a morte di Djalali entro una settimana. Nonostante i ripetuti appelli degli esperti delle Nazioni Unite per l’annullamento della condanna a morte e la scarcerazione, si va avanti verso questo irreversibile atto di ingiustizia. Chiediamo al governo ... Leggi su huffingtonpost (Di venerdì 27 novembre 2020) Rischia di essere ucciso a giorni, dopo unada parte delle autorità di Teheran, il ricercatore. Specializzato in medicina dei disastri, ha lavorato per un periodo a Novara, rischia di morire perché accusato di corruzione.International ha lanciato unperché l’esecuzione della pena sia immediatamente sospesa: “La notizia è orribile: le autoritàiane intendono eseguire ladientro una settimana. Nonostante i ripetuti appelli degli esperti delle Nazioni Unite per l’annullamento dellae la scarcerazione, si va avanti verso questo irreversibile atto di ingiustizia. Chiediamo al governo ...

Il ricercatore ha lavorato a Novara. Accusato ingiustamente di corruzione, ha chiamato la moglie per dargli l'addio ...

