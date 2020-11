iPhone 12 Pro Max | la recensione fatta dai fotografi

Leggi su wired

(Di venerdì 27 novembre 2020) (Foto: Apple)Sicuramente l’12 Pro Max è grande. Molto grande. Però la miglior ragione per comprare questo telefono anziché il “normale” 12 Pro non è la dimensione dello schermo. Che pure passa da 6,1 a 6,7 pollici aumentando sostanzialmente i pixel (da 2532 per 1170 pixel con una densità 460 ppi a 2778 per 1284 con una densità di 458 pixel) e che è di fatto il più grande display mai usato per un. I due telefoni sono tuttavia solo parzialmente uguali. Stesso processore A14 Bionic a sei core, stesso sensore Lidar, stessa ricarica con MagSafe e stessa connessione 5G (in Europa senza il supporto per le onde millimetriche). Entrambi gli apparecchi hanno qualitativamente lo stesso tipo di schermo Super Retina XDR Oled con vetro rinforzato “Ceramic Shield”. Ci sono però due differenze: la prima è la batteria, che nel 12 Pro è da 2.815 mAh e nel ...