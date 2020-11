Inter, Zhang: «Conte subito vero leader per centrare il nostro obiettivo» (Di venerdì 27 novembre 2020) Steven Zhang esalta Antonio Conte nel momento più complicato del tecnico alla guida dell’Inter. Ecco le sue parole sul tecncio Steven Zhang esalta Antonio Conte. Ecco le parole del presidente nerazzurro nel corso del discorso agli azionisti. «L’obiettivo della stagione scorsa era quello di iniziare a creare una mentalità vincente, con senso di appartenenza e spirito di sacrificio. Poi provare a ridurre il gap con i nostri competitor. In Antonio abbiamo identificato tutte le qualità professionali ed umane per compiere questa missione. Antonio è salito alla guida dell’Inter e da subito ne è diventato un vero leader». Leggi su Calcionews24.com Leggi su calcionews24 (Di venerdì 27 novembre 2020) Stevenesalta Antonionel momento più complicato del tecnico alla guida dell’. Ecco le sue parole sul tecncio Stevenesalta Antonio. Ecco le parole del presidente nerazzurro nel corso del discorso agli azionisti. «L’della stagione scorsa era quello di iniziare a creare una mentalità vincente, con senso di appartenenza e spirito di sacrificio. Poi provare a ridurre il gap con i nostri competitor. In Antonio abbiamo identificato tutte le qualità professionali ed umane per compiere questa missione. Antonio è salito alla guida dell’e dane è diventato un». Leggi su Calcionews24.com

