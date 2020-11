Inter, Marotta: «Conte tra i migliori al mondo, ha plasmato il gruppo» (Di venerdì 27 novembre 2020) Giuseppe Marotta ha parlato a margine dell’assemblea dei soci Giuseppe Marotta, amministratore delegato dell’Inter, ha parlato a margine dell’assemblea dei soci che si è tenuta nel pomeriggio. «Fin dall’inizio l’obiettivo chiaro che ci eravamo prefissi era quello di consolidare il progetto sportivo che la proprietà aveva delineato con lungimiranza e competenza. Creare un modello su basi solide che ci dovrà consentire di tornare alla vittoria nel tempo attraverso un percorso di crescita continua e graduale. Abbiamo affidato la guida tecnica ad Antonio Conte, uno dei migliori allenatori del mondo, che ha da subito plasmato il gruppo nella mentalità, nel senso di appartenenza e garantito qualità di prestazioni e continuità di risultato. Il campionato si ... Leggi su calcionews24 (Di venerdì 27 novembre 2020) Giuseppeha parlato a margine dell’assemblea dei soci Giuseppe, amministratore delegato dell’, ha parlato a margine dell’assemblea dei soci che si è tenuta nel pomeriggio. «Fin dall’inizio l’obiettivo chiaro che ci eravamo prefissi era quello di consolidare il progetto sportivo che la proprietà aveva delineato con lungimiranza e competenza. Creare un modello su basi solide che ci dovrà consentire di tornare alla vittoria nel tempo attraverso un percorso di crescita continua e graduale. Abbiamo affidato la guida tecnica ad Antonio, uno deiallenatori del, che ha da subitoilnella mentalità, nel senso di appartenenza e garantito qualità di prestazioni e continuità di risultato. Il campionato si ...

