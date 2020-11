Inter, Conte riceve Tapiro d’Oro: la sua reazione (Di venerdì 27 novembre 2020) Non è certo un bel momento per l'Inter di Antonio Conte che non brilla in campionato e delude in Champions League. Dopo la sconfitta contro il Real Madrid, sono state tante le voci che hanno riguardato il destino del tecnico nerazzurro.Striscia La Notizia, il noto show tv di Mediaset, ha voluto consegnargli il Tapiro d'Oro strappando qualche dichiarazione importante al mister."Dobbiamo lavorare", ha detto il tecnico dell'Inter all'inviato Staffelli. "Se non mangio il panettone? Se non lo farò me lo sarò meritato", ha risposto ancora Conte che, alla domanda più importante, sulla squadra che non seguiva le sue direttive, ha reagito andando via con la sua auto.Questa sera su Canale 5 ci sarà il servizio completo.caption id="attachment 1045015" align="alignnone" width="615" Conte, ... Leggi su itasportpress (Di venerdì 27 novembre 2020) Non è certo un bel momento per l'di Antonioche non brilla in campionato e delude in Champions League. Dopo la sconfitta contro il Real Madrid, sono state tante le voci che hanno riguardato il destino del tecnico nerazzurro.Striscia La Notizia, il noto show tv di Mediaset, ha voluto consegnargli ild'Oro strappando qualche dichiarazione importante al mister."Dobbiamo lavorare", ha detto il tecnico dell'all'inviato Staffelli. "Se non mangio il panettone? Se non lo farò me lo sarò meritato", ha risposto ancorache, alla domanda più importante, sulla squadra che non seguiva le sue direttive, ha reagito andando via con la sua auto.Questa sera su Canale 5 ci sarà il servizio completo.caption id="attachment 1045015" align="alignnone" width="615", ...

