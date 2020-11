Influenza: vaccino spray gratis esteso ai bambini fino a 10 anni (Di venerdì 27 novembre 2020) Milano, 27 novembre 2020 - Via libera all'estensione del vaccino spray antInfluenzale anche ai ragazzi fino a 10 anni, con un'unica somministrazione. Il parere favorevole è arrivato ieri dal ... Leggi su ilgiorno (Di venerdì 27 novembre 2020) Milano, 27 novembre 2020 - Via libera all'estensione delantle anche ai ragazzia 10, con un'unica somministrazione. Il parere favorevole è arrivato ieri dal ...

lucabattanta : @Helene_FI @Masssimilianoo esatto e casualmente si concentrano solo sulla lombardia. Una domanda inquietante viene… - gang_nik : RT @Chiara__T: Non mi si venga a dire mai più che il covid è un’influenza, che il vaccino non è necessario, che i morti sarebbero comunque… - GRETA1SGARBO : RT @zazagab2: @a_meluzzi Il loro vaccino se lo possono infilare dove gli pare meglio,non ho mai fatto un'influenza in vita mia non mi sono… - VSalute4 : #vaccinoantinfluenzale le farmacie venete rinunciano alle dosi per agevolare le fasce a rischio >>>… - tgvenetonews : Influenza le farmacie del #Veneto rinunciano a 30mila dosi loro riservate per lasciarle al sistema sanitario region… -