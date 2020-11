"Infatti in Veneto crescono i morti e i contagi". Crisanti a Piazzapulita, la coltellata a Zaia? | Video (Di venerdì 27 novembre 2020) "Il paradosso delle regioni gialle". Andrea Crisanti, ospite di Corrado Formigli a Piazzapulita su La7, punta il dito contro Luca Zaia e la situazione del Veneto. "Le regioni rosse e arancioni hanno beneficiato, quelle gialle no. I parametri dei posti letto e delle rianimazioni hanno giocato un ruolo per tenerle gialle e non è un caso che il Veneto da diversi giorni ha tanti casi e molti morti". Nota a margine: durante la prima ondata del coronavirus il virologo è stato il teorico dei "tamponi a tappeto" e collaborando con il governatore leghista ha imposto in tutta la regione il "modello Vo' Euganeo" contenendo l'epidemia. Poi la rottura con Zaia, polemica. "Chiaramente, con il fatto di avere molti posti in rianimazione è stato un parametro importante per ... Leggi su liberoquotidiano (Di venerdì 27 novembre 2020) "Il paradosso delle regioni gialle". Andrea, ospite di Corrado Formigli asu La7, punta il dito contro Lucae la situazione del. "Le regioni rosse e arancioni hanno beneficiato, quelle gialle no. I parametri dei posti letto e delle rianimazioni hanno giocato un ruolo per tenerle gialle e non è un caso che ilda diversi giorni ha tanti casi e molti". Nota a margine: durante la prima ondata del coronavirus il virologo è stato il teorico dei "tamponi a tappeto" e collaborando con il governatore leghista ha imposto in tutta la regione il "modello Vo' Euganeo" contenendo l'epidemia. Poi la rottura con, polemica. "Chiaramente, con il fatto di avere molti posti in rianimazione è stato un parametro importante per ...

