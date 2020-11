Incidente sul lavoro: muore un romano di 38 anni, in trasferta a Verona (Di venerdì 27 novembre 2020) Tragico Incidente sul lavoro che ha visto spegnersi un ragazzo di 38 anni, romano, in trasferta a Verona. A riportare la triste notizia il Veronsera.it, annunciando che nel corso di questa mattina un operaio è deceduto cadendo da un’altezza di 4,5 metri. Leggi anche: Roma, il viaggio di protesta di un papà separato: «Non vedo mio figlio da un anno, chiedo giustizia» I tentativi del personale del 118, purtroppo, sono stati inutili. Stando alle ricostruzioni, l’uomo, che lavorava per l’Italstage di Napoli, in quel momento stava smontando un’impalcatura: l’asse che lo reggeva, però, sarebbe ceduta di colpo facendolo precipitare da un’altezza di circa quattro metri. Scattato l’allarme, sono arrivati sul posto gli uomini del 118 che hanno portato avanti le operazioni di rianimazione, ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di venerdì 27 novembre 2020) Tragicosulche ha visto spegnersi un ragazzo di 38, in. A riportare la triste notizia il Veronsera.it, annunciando che nel corso di questa mattina un operaio è deceduto cadendo da un’altezza di 4,5 metri. Leggi anche: Roma, il viaggio di protesta di un papà separato: «Non vedo mio figlio da un anno, chiedo giustizia» I tentativi del personale del 118, purtroppo, sono stati inutili. Stando alle ricostruzioni, l’uomo, che lavorava per l’Italstage di Napoli, in quel momento stava smontando un’impalcatura: l’asse che lo reggeva, però, sarebbe ceduta di colpo facendolo precipitare da un’altezza di circa quattro metri. Scattato l’allarme, sono arrivati sul posto gli uomini del 118 che hanno portato avanti le operazioni di rianimazione, ...

