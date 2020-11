In Veneto 4 318 nuovi casi e 60 morti Zaia | «Preoccupati ancora per gli ospedali» Da domani riaprono negozi e centri commerciali – Il video

(Di venerdì 27 novembre 2020) Il bollettino dell’emergenza Coronavirus inregistra 60decessi (totale 3.561), 1.736 soggetti attualmente positivi in più (totale 76.888), e un leggero calo dei ricoverati in terapia intensiva (-2) e negli altri reparti (-3). I malati assistiti in ospedale sono 2.897, il totale deiha raggiunto quota 137.474 (+3.418). Secondo il governatore Luca, il picco della seconda ondata potrebbe essere stato raggiunto: «Siamo arrivati nella parte alta della curva, se è vero che non cala percentuale di positivi, si è però raggiunta la parte superiore. Potremmo aver raggiunto l’apice dell’infezione, anche se non c’è la certezza matematica. Inoltre registriamo un minor accesso ai Pronto soccorso». Con un’ordinanza che sarà valida fino al 4 dicembre, ilha deciso di riaprire il sabato ...

Il Direttore Generale dell'Ulss 2: «In Veneto un posto letto lo si trova sempre, ma chiedo ai cittadini di rispettare le norme per non far diffondere ulteriormente il contagio»