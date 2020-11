In classe dal 9 dicembre, ma scuola dalle 8 alle 20 inclusa la domenica. Regioni bocciano Azzolina e chiedono il 7 gennaio. Oggi giornata decisiva (Di venerdì 27 novembre 2020) Prolungare la didattica a distanza per i licei fino a gennaio: è quanto hanno chiesto i presidenti di Regione al governo nella riunione con Boccia e Speranza. Una posizione più dialogante sarebbe stata espressa dal governatore della Toscana Eugenio Giani che si è detto favorevole alla riapertura almeno per le seconde e terze medie. L'articolo . Leggi su orizzontescuola (Di venerdì 27 novembre 2020) Prolungare la didattica a distanza per i licei fino a: è quanto hanno chiesto i presidenti di Regione al governo nella riunione con Boccia e Speranza. Una posizione più dialogante sarebbe stata espressa dal governatore della Toscana Eugenio Giani che si è detto favorevole alla riapertura almeno per le seconde e terze medie. L'articolo .

