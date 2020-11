Immobili | auto e gioielli | ecco l’eredità di Maradona

Leggi su calcioefinanza

(Di venerdì 27 novembre 2020) Eredità– «Dico a tutti che non lascerò nulla, che donerò tutto. Tutto quello che ho guadagnato nella mia vita lo donerò». Stanco delle liti familiari, parlava così Diego Armandoa proposito della sua eredità qualche tempo fa. In realtà però questo non succederà e nonostante sia venuto a mancare da soli due L'articolo