Il vaccino contro il Covid-19 vale oro: una torta da 21 miliardi per sei colossi del farmaco (Di venerdì 27 novembre 2020) Secondo i report più affidabili è questo il totale dei contratti per il pre-acquisto del medicinale. Un business riservato alle grandi aziende che in questi mesi sono state al centro di una gigantesca speculazione finanziaria Covid-19, così abbiamo speso milioni di euro per un farmaco inutile" Leggi su espresso.repubblica (Di venerdì 27 novembre 2020) Secondo i report più affidabili è questo il totale dei contratti per il pre-acquisto del medicinale. Un business riservato alle grandi aziende che in questi mesi sono state al centro di una gigantesca speculazione finanziaria-19, così abbiamo speso milioni di euro per uninutile"

Per Candriam se la Brexit si trasformerà in un accordo di libero scambio, le implicazioni per i mercati finanziari sono piuttosto positive ...

"Popolazione coperta al 60% per sgonfiare la ’marea’"

L’arrivo delle prime dosi del vaccino contro il Covid-19 nel territorio imolese è previsto "per gennaio, quando cominceremo la graduale distribuzione alle varie categorie selezionate in prima battuta" ...

