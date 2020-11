Il tweet di Trump contro Fox | “Ascolti a picco | e io ho stravinto le elezioni”

Leggi su giornalettismo

(Di venerdì 27 novembre 2020) Nella tempesta didel Ringraziamento arriva anche quello in cuiattacca Fox. Il presidente uscente ha infatti retwittato il commento di uno dei volti nuovi della destra complottista in salsa QAnon, David J Harris Jr, che aveva pubblicato un suo pezzo sul crollo di ascolti di Fox News, il canale che fino alle elezioni del 3 novembre scorso aveva, con poche eccezioni, sostenuto con tutta la propria forzae la sua campagna. Adesso però sembra tutto finito, e se anche restano alcuni programmi che tifano senza nasconderlo per il presidente uscente e le sue teorie di brogli non provati, l'inquilino della Casa Bianca sembra aver mollato Fox News e abbracciato tutto quell'universo dell'estrema destra complottista legato a QAnon e dintorni che la fa da padrone su Parler, il Twitter dell'estrema destra americana.