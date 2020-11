“Il silenzio dell’acqua” la serie thriller torna su Canale 5 (Di venerdì 27 novembre 2020) L’avvincente serie televisiva thriller “Il silenzio dell’acqua” torna con la seconda stagione su Canale 5 venerdì 27 novembre in prima serata. I protagonisti saranno ancora Ambra Angiolini e Giorgio Pasotti, per la regia di Pier Belloni e una coproduzione RTI e Garbo Produzioni, grazie anche al sostegno di Friuli Venezia Giulia Film Commission e MIBACT – Direzione Generale Cinema e Audiovisivo. “Il silenzio dell’acqua” si compone di quattro puntate, ognuna formata da due episodi. Verità nascoste, false piste e relazioni segrete saranno gli ingredienti anche di questa nuova stagione in cui nessuno è come sembra e ognuno può essere il colpevole. Dall’ultima narrazione è passato un anno e i vicequestori Luisa Ferrari e Andrea Baldini, interpretati ... Leggi su metropolitanmagazine (Di venerdì 27 novembre 2020) L’avvincentetelevisiva“Ilcon la seconda stagione su5 venerdì 27 novembre in prima serata. I protagonisti saranno ancora Ambra Angiolini e Giorgio Pasotti, per la regia di Pier Belloni e una coproduzione RTI e Garbo Produzioni, grazie anche al sostegno di Friuli Venezia Giulia Film Commission e MIBACT – Direzione Generale Cinema e Audiovisivo. “Ilsi compone di quattro puntate, ognuna formata da due episodi. Verità nascoste, false piste e relazioni segrete saranno gli ingredienti anche di questa nuova stagione in cui nessuno è come sembra e ognuno può essere il colpevole. Dall’ultima narrazione è passato un anno e i vicequestori Luisa Ferrari e Andrea Baldini, interpretati ...

