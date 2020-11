Il silenzio dell’acqua 2, seconda puntata – Anticipazioni 4 dicembre (Di venerdì 27 novembre 2020) Il silenzio dell’acqua 2 ritorna con la seconda puntata nel prime-time di Canale 5 del 4 dicembre 2020. La fiction italiana con Giorgio Pasotti e Ambra Angiolini è pronta per prendere per mano il telespettatore e guidarlo nel corso della narrazione. Le Anticipazioni de Il silenzio dell’acqua 2 ci rivelano che i due protagonisti scopriranno qualcosa di più su Rocco. L’uomo ha ricevuto infatti i soldi dalla sua amante, Katja. Dove siamo rimasti Nella prima puntata de Il silenzio dell’acqua 2, Andrea decide di ritornare in città per aiutare Luisa a risolvere un altro mistero. Qualcuno ha ucciso infatti una donna e suo figlio, lasciando l’altra figlia in fin di vita. I primi sospetti si dirigono verso il ... Leggi su giornal (Di venerdì 27 novembre 2020) Il2 ritorna con lanel prime-time di Canale 5 del 42020. La fiction italiana con Giorgio Pasotti e Ambra Angiolini è pronta per prendere per mano il telespettatore e guidarlo nel corso della narrazione. Lede Il2 ci rivelano che i due protagonisti scopriranno qualcosa di più su Rocco. L’uomo ha ricevuto infatti i soldi dalla sua amante, Katja. Dove siamo rimasti Nella primade Il2, Andrea decide di ritornare in città per aiutare Luisa a risolvere un altro mistero. Qualcuno ha ucciso infatti una donna e suo figlio, lasciando l’altra figlia in fin di vita. I primi sospetti si dirigono verso il ...

emoryhiIIs : hanno spostato il gf per la serie “Il silenzio dell’acqua” non ci voleva proprio - prettyunicorn__ : - sanremo - feat con filippo - il silenzio dell’acqua - Stitchelilo_ : @cazzonesobro Guardi anche tu il silenzio dell'acqua? - dumurin : RT @bubinoblog: IL SILENZIO DELL'ACQUA: AL VIA LA SECONDA STAGIONE DELLA SERIE CON AMBRA ANGIOLINI E GIORGIO PASOTTI - najwareign : Prontissima per il silenzio dell’acqua e per la sigla -

