Il silenzio dell’acqua 2: quante puntate, durata e quando finisce (Di venerdì 27 novembre 2020) quante puntate sono previste per Il silenzio dell’acqua 2, la serie tv in onda su Canale 5? Ve lo diciamo subito: in tutto per la seconda stagione della fiction con Ambra Angiolini e Giorgio Pasotti sono previste quattro puntate da due episodi ciascuna (8 episodi). Dopo il successo del primo ciclo di otto episodi, su Canale 5 torna la fortunata serie tv co-prodotta da RTI e Garbo Produzioni e diretta da Pier Belloni. A un anno di distanza, ritroviamo i poliziotti Luisa Ferrari e Andrea Baldini pronti ad affrontare una nuova indagine. La prima puntata de Il silenzio dell’acqua 2 andrà in onda venerdì 27 novembre 2020; l’ultima venerdì 18 dicembre 2020. Di seguito la programmazione completa (attenzione: potrebbe subire delle modifiche): Prima puntata (episodi 1 e ... Leggi su tpi (Di venerdì 27 novembre 2020)sono previste per Il2, la serie tv in onda su Canale 5? Ve lo diciamo subito: in tutto per la seconda stagione della fiction con Ambra Angiolini e Giorgio Pasotti sono previste quattroda due episodi ciascuna (8 episodi). Dopo il successo del primo ciclo di otto episodi, su Canale 5 torna la fortunata serie tv co-prodotta da RTI e Garbo Produzioni e diretta da Pier Belloni. A un anno di distanza, ritroviamo i poliziotti Luisa Ferrari e Andrea Baldini pronti ad affrontare una nuova indagine. La prima puntata de Il2 andrà in onda venerdì 27 novembre 2020; l’ultima venerdì 18 dicembre 2020. Di seguito la programmazione completa (attenzione: potrebbe subire delle modifiche): Prima puntata (episodi 1 e ...

SpettacoliNEWS : #IlSilenziodellAcqua, al via la seconda stagione: da stasera venerdì 27 novembre, in prima serata su Canale 5… - ziaFrancy77 : @choriflettuto Eh vabbè c'è 'il silenzio dell'acqua' ovvero 'noi che piangiamo in silenzio' perché Emily senza la puntata del #gfvip - gianlu_79 : RT @bubinoblog: GUIDA TV E TOTOSHARE 27 NOVEMBRE 2020: IL DEBUTTO DI THE VOICE SENIOR, IL SILENZIO DELL'ACQUA E LA SATIRA DI CROZZA https:/… - bubinoblog : GUIDA TV E TOTOSHARE 27 NOVEMBRE 2020: IL DEBUTTO DI THE VOICE SENIOR, IL SILENZIO DELL'ACQUA E LA SATIRA DI CROZZA - BookshireLibri : Stasera in Tv Il silenzio dell'acqua 2: trama, cast e anticipazioni della nuova stagione -

Ultime Notizie dalla rete : silenzio dell’acqua Sala Comacina, il primato di contagi Covid nel rifugio vip. La «resistenza» del borgo sul lago Corriere della Sera